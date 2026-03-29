Veículo sai da pista e cai em ribanceira na ERS-324 entre Passo Fundo e Marau

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Equipes do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência, realizando a orientação do trânsito no local. Um caminhão guincho também foi acionado para a remoção do veículo.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

Segundo informações apuradas, por volta das 5h, um veículo Peugeot trafegava no sentido Marau–Passo Fundo, quando o condutor perdeu o controle da direção, atravessou a pista e saiu da rodovia, caindo em uma ribanceira e parando dentro de um rio.

Na madrugada deste domingo (29), um acidente de trânsito foi registrado na ERS-324, entre Passo Fundo e Marau, nas proximidades da localidade do Burro Preto.

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