Acidente entre carro e caminhão deixa vítima fatal na BR-158, em Palmeira das Missões

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da manhã deste domingo (19), na BR-158, no km 2, em Palmeira das Missões.

De acordo com as informações, o condutor de um automóvel Gol branco, de 27 anos, ainda não identificado, que trafegava no sentido trevo da Hípica ao Trevão, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo frontalmente com um caminhão Scania, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do Gol morreu no local. Já o condutor do caminhão não teve o estado de saúde informado até o momento.

O trânsito na rodovia opera em sistema de pare e siga, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais forças de segurança atendem a ocorrência.





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