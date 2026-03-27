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Clínica é interditada após suspeita de exercício ilegal da medicina em Frederico Westphalen

Investigação aponta atendimentos realizados por pessoas sem formação e possível uso indevido de identificação profissional

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional – Informações do Jornal O Alto Uruguai
27/03/2026 às 23h11
Clínica é interditada após suspeita de exercício ilegal da medicina em Frederico Westphalen
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Uma clínica localizada em Frederico Westphalen foi interditada após uma investigação da Polícia Civil apontar indícios de atendimentos médicos realizados de forma irregular. A apuração teve início depois do registro de diversas ocorrências que levantaram suspeitas sobre a atuação do estabelecimento.

Conforme o delegado Jacson Oiliam Boni, as primeiras informações indicam que pessoas sem formação em medicina estariam atendendo pacientes, realizando diagnósticos e até prescrevendo medicamentos. Há também indícios de uso indevido da identificação de profissionais habilitados, além de relatos de que trabalhadores de outras áreas da saúde se apresentavam como médicos.

Como parte da investigação, a Polícia Civil cumpriu, na última semana, um mandado de busca e apreensão no local, com apoio da Vigilância Sanitária. Durante a operação, foram recolhidos documentos, carimbos, aparelhos celulares e computadores, que agora passam por perícia.

A Vigilância Sanitária Municipal constatou ainda irregularidades no funcionamento da clínica, consideradas incompatíveis com as normas exigidas, o que levou à interdição do espaço.

O inquérito segue em andamento, e a Polícia Civil trabalha na análise dos materiais apreendidos para aprofundar as investigações.

 

 

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