Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PSD recorre ao STF para pedir eleições diretas para governo do Rio

Pedido quer reverter decisão do TSE de realização de pleito indireto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/03/2026 às 20h38
PSD recorre ao STF para pedir eleições diretas para governo do Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O diretório estadual do PSD no Rio de Janeiro e o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) pediram nesta sexta-feira (27) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a eleição para mandato-tampão de governador e vice-governador do estado seja realizada de forma direta, com o voto popular nas urnas.

O partido pretende reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a realização de eleições indiretas ao condenar o ex-governador Cláudio Castro na última terça-feira (24). O pleito indireto é realizado por meio dos votos dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

De acordo com os advogados da legenda, a jurisprudência do STF determina que sejam realizadas eleições diretas nos casos de dupla vacância dos cargos de governador e vice por decisão oriunda da Justiça Eleitoral.

"O imperativo, ainda que não apenas jurídico, mas democrático e institucional, representa os anseios da sociedade civil e um imperativo para resgatar a normalidade institucional no estado do Rio de Janeiro", defendeu o partido.

O ministro Cristiano Zanin foi escolhido para relatar o pedido de eleição direta. Mais cedo, Zanin se manifestou favorável à determinação de eleição popular.

O voto foi proferido no julgamento no qual o plenário virtual do Supremo confirmou que as eleições serão indiretas .

Além Zanin, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino também votaram no mesmo sentido, mas ficaram vencidos.

Entenda

Na segunda-feira (23), o governador eleito do Rio, Cláudio Castro, renunciou ao cargo para disputar as eleições ao Senado. O prazo de desincompatibilização termina no dia 4 de abril, seis meses antes do primeiro turno.

No dia seguinte, Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A eleição para mandato-tampão deverá ser realizada porque o ex-vice-governador Thiago Pampolha também deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do estado.

O próximo na linha sucessória seria o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar. No entanto, o parlamentar foi cassado na mesma decisão do TSE que condenou Castro. Antes da decisão, Bacellar havia sido afastado da presidência por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado no caso que envolve o ex-deputado TH Joias.

Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador do estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

PF volta a prender Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj

Bacellar foi levado para superintendência da corporação no Rio

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

TST condena lojas Havan por racismo recreativo contra ex-funcionária

Vítima deverá receber R$ 100 mil de indenização
Justiça Há 4 horas

STF valida voto secreto e eleições indiretas para governo do Rio

Caso foi julgado em sessão do plenário virtual da Corte

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

TSE aprova registro da federação União Progressista

Partidos União Brasil (União) e Progressistas (PP) formam a federação

 © Rosinei Coutinho/STF
Justiça Há 1 dia

Por 8 votos a 2, STF derruba prorrogação da CPMI do INSS

Apenas Mendonça e Fux votaram pelo aumento do prazo

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 33°
24° Sensação
0.93 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Saúde Há 25 minutos

Governo do Estado destina R$ 5,95 milhões para obras e aquisição de equipamentos em quatro hospitais gaúchos
Direitos Humanos Há 39 minutos

Líder indígena brasileiro é anistiado 43 anos após sua morte
Câmara Há 59 minutos

CPMI do INSS deve acabar nesta noite, com ou sem aprovação do relatório
Política Há 59 minutos

Base do governo pede indiciamento de Bolsonaro na CPMI do INSS
Justiça Há 59 minutos

PSD recorre ao STF para pedir eleições diretas para governo do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,539,14 +0,32%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias