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Acidente na RSC-163 envolve motocicleta e caminhão entre Tenente Portela e Vista Gaúcha

Colisão traseira resultou em incêndio da motocicleta, mas vítimas tiveram apenas ferimentos leves

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
27/03/2026 às 13h24
Acidente na RSC-163 envolve motocicleta e caminhão entre Tenente Portela e Vista Gaúcha
(Foto: Jornal Província)

Um acidente de trânsito foi registrado na RSC-163, rodovia que liga os municípios de Tenente Portela e Vista Gaúcha, nas proximidades da comunidade de São Sebastião. A colisão envolveu uma motocicleta da marca Shineray e um caminhão Mercedes-Benz, de cor branca, utilizado para o transporte de leite.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão reduziu a velocidade ao tentar acessar uma estrada vicinal, momento em que a motocicleta, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra um dos pneus do veículo de carga. Com o impacto, a motocicleta acabou incendiando ainda no local.

Segundo a Brigada Militar, a suspeita é de que tenha ocorrido derramamento de combustível sobre o motor aquecido da motocicleta, o que teria provocado o início das chamas. O fogo se alastrou rapidamente, consumindo completamente o veículo.

O condutor da motocicleta e a caroneira, conforme informações extraoficiais, sofreram apenas escoriações. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. Apesar do susto, não há registro de ferimentos graves até o momento, e o estado de saúde das vítimas deverá ser atualizado nas próximas horas.

O motorista do caminhão não se feriu e o veículo não sofreu danos significativos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.



(Foto: Jornal Província)


(Foto: Divulgação grupos de WhatsApp)



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