Operação integrada apreende mais de 100 kg de maconha e prende três suspeitos

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha e na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada nas proximidades do município de Maravilha, em Santa Catarina.

A operação foi conduzida por equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar de Três Passos, com apoio de agentes de Santa Catarina. O trabalho faz parte da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, que busca combater crimes nas regiões limítrofes entre estados.

As investigações indicaram que o entorpecente era transportado em dois veículos, sendo que um deles atuava como batedor, com a função de alertar sobre possíveis fiscalizações ao longo do percurso. Durante a abordagem, os policiais localizaram cerca de 110 quilos de maconha.

A apreensão representa um impacto significativo para o crime organizado, ao retirar de circulação uma quantidade expressiva de droga que possivelmente teria como destino outras regiões. A ação também evidencia a importância da integração entre diferentes forças de segurança e da cooperação entre estados no enfrentamento ao tráfico.

Os três suspeitos foram detidos em flagrante e deverão responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto na legislação vigente.

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