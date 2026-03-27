Brigada Militar efetua prisão por crime contra a saúde pública em Passo Fundo

Diante dos fatos, o condutor do veículo e as mercadorias foram encaminhados às autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Durante operação de fiscalização veicular, foi abordado um veículo JEEP/COMPASS e, na revista, foram localizados dezenas de medicamentos de origem estrangeira, com comercialização e uso proibidos pela ANVISA.

Na noite da última quarta-feira (25/03), policiais militares do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, por meio do Pelotão Rodoviário de Passo Fundo, prenderam duas pessoas, na ERS-324, km 188, por crime contra a saúde pública.

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