Motociclista tenta escapar de abordagem, mas é detido após perseguição no interior de Itapiranga

Na noite de quinta-feira (26), por volta das 23h, uma guarnição em patrulhamento pela localidade de Linha Dourado, no interior de Itapiranga, tentou abordar uma motocicleta cujo condutor desobedeceu a ordem de parada.

O jovem, de 21 anos, fugiu por aproximadamente seis quilômetros, conduzindo de forma perigosa e colocando em risco outros usuários da estrada. A perseguição só terminou quando ele ingressou em uma propriedade rural e tentou se esconder em meio à vegetação.

Após ser localizado, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a verificação do veículo, também foi identificado que a motocicleta não possuía placa.

Diante da situação, o veículo foi recolhido e encaminhado ao depósito. Já o motorista foi liberado no local, mas deverá responder pelas infrações administrativas e possíveis crimes decorrentes da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp