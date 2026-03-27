Homem condenado por abuso de vulnerável é preso em Horizontina

Nesta quinta-feira (26), agentes da Delegacia de Polícia de Horizontina, coordenados pelo delegado Marcelo Luiz Gasparetto, cumpriram mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem, de 48 anos, foi localizado em sua residência, no município de Horizontina. A ordem judicial foi expedida no âmbito de processo criminal da comarca local, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Santa Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

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