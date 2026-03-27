Mulher é sequestrada durante assalto e abandonada às margens de rodovia em Panambi

Uma moradora de Panambi viveu momentos de tensão na noite de quinta-feira (26), ao ser rendida por assaltantes armados no momento em que chegava ao seu apartamento, localizado na região central do município.

Por volta das 21h, a vítima foi surpreendida por dois homens que, mediante ameaças, a obrigaram a destrancar seu veículo, um automóvel VW Nivus de cor preta. Em seguida, os criminosos assumiram o controle do carro e mantiveram a mulher sob domínio.

A dupla seguiu com o veículo em direção ao chamado Trevão de Panambi, acessando a BR-285 no sentido ao município de Santa Bárbara do Sul. Cerca de três quilômetros após o entroncamento, a vítima foi deixada em uma estrada de terra nas proximidades da rodovia.

Antes de fugir, os assaltantes ainda intimidaram a mulher, afirmando que ela seria morta caso procurasse a polícia.

A vítima recebeu ajuda de um caminhoneiro que passava pelo local, o qual prestou socorro e acionou a Brigada Militar.

O caso foi formalizado junto à Polícia Civil, que agora conduz as investigações para identificar os autores do crime.

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