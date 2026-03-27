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Polícia Civil investiga suspeita de estupro de vulnerável em Santo Augusto

O possível autor já teria sido identificado, porém, até o momento, não houve prisão, uma vez que a Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Querência Online
27/03/2026 às 07h37
Polícia Civil investiga suspeita de estupro de vulnerável em Santo Augusto
(Foto: Divulgação)

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar uma suspeita de estupro de vulnerável ocorrido nesta semana em Santo Augusto.

De acordo com o delegado Bruno Chaves, a família da vítima, uma menor de 14 anos, procurou a polícia e relatou os fatos. A vítima já passou por avaliação médica e foi encaminhada para a realização de exames periciais.

Ainda conforme o delegado, o próximo passo da investigação será a realização do depoimento especial da menor envolvida, procedimento adotado para evitar a revitimização durante a apuração.

O possível autor já teria sido identificado, porém, até o momento, não houve prisão, uma vez que a Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial.

Outros detalhes não serão divulgados, a fim de preservar a vítima e seus familiares, conforme previsto na legislação.


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