Patrulha Escolar da BM apreende adolescente portando uma faca dentro de escola em Passo Fundo

Uma ocorrência mobilizou a Patrulha Escolar da Brigada Militar na região central de Passo Fundo após uma denúncia anônima indicar que um aluno estaria portando uma faca dentro de uma instituição de ensino.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem policial da Rádio Uirapuru, a equipe formada pelo sargento Douglas e pelo sargento Adalberto foi acionada e se deslocou até a escola estadual, em área central da cidade, onde confirmou a situação. O adolescente, de 15 anos, foi identificado e abordado pelos policiais.

A faca foi apreendida na mochila do estudante. Não há informações de que o objeto tenha sido utilizado para ameaças ou agressões dentro da escola.

O caso foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis. A direção da escola também foi comunicada e deverá adotar as medidas administrativas necessárias.

A Brigada Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem para a prevenção de situações de risco no ambiente escolar.



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