Brigada Militar e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas em Três Passos

Uma ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de ontem (26), em Três Passos.

A operação foi realizada por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), dentro das ações da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, que tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas e armas na região.

Durante a ação, os agentes localizaram e apreenderam aproximadamente 591 gramas de crack, substância que, após fracionada, poderia render um grande número de porções para comercialização. Além da droga, foram apreendidos uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro e um veículo.

De acordo com estimativas das forças de segurança, o prejuízo causado ao crime organizado é de cerca de R$ 74.250,00.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça.





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