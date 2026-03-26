Toffoli vota contra prorrogação da CPMI do INSS; placar está 5 a 2

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) , votou nesta quinta-feira (26) para barrar a decisão do ministro André Mendonça que determinou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Mendonça é relator do caso na Corte.

Até o momento, o placar da votação está 5 a 2 contra estender os trabalhos.

Toffoli entendeu que a prorrogação da comissão cabe ao Congresso, e não ao Supremo.

"Como é que vamos fazer, obrigar o Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados a deliberar algo?", indagou.

Além de Toffoli, os demais votos contrários a prolongar as atividades foram proferidos por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Nunes Marques.

Os votos pela prorrogação foram proferidos por Mendonça e Luiz Fux .

O julgamento prossegue para tomadas dos três últimos votos, que serão proferidos pelos ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

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