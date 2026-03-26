Moraes e Gilmar criticam vazamento de conversas do celular de Vorcaro

Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticaram nesta quinta-feira (26) o vazamento de conversas íntimas encontradas nos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro.

Os aparelhos foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) nas investigações sobre as fraudes que envolvem o Banco Master. As conversas são sigilosas e passaram a ser divulgadas pela imprensa nas últimas semanas após serem enviadas para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A crítica foi feita durante o julgamento no qual a Corte vai decidir se a CPMI será prorrogada.

As declarações contra os vazamentos foram iniciadas por Gilmar Mendes. O ministro criticou o vazamento ao se dirigir ao senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão, que acompanha o julgamento presencialmente.

“Deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável”, afirmou.

Em seguida, Moraes disse que o vazamento das conversas é “criminoso”.

No início deste mês, Alexandre de Moraes negou ter mantido conversas com Vorcaro em 17 de novembro do ano passado, quando o empresário foi preso pela primeira vez ao ser alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.

A suposta troca de mensagens foi divulgada pelo jornal O Globo , que teve acesso aos prints de conversas encontradas pela Policia Federal (PF) no celular de Vorcaro, que foi apreendido durante a operação.