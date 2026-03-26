Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MPSP desarticula organização que manipula procedimentos fiscais

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 13h33

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) uma operação decorrente das investigações de um esquema de corrupção que manipula procedimentos fiscais indevidamente envolvendo funcionários da Secretaria da Fazenda do estado.

Segundo as apurações, o grupo atua no ressarcimento de ICMS-ST e créditos acumulados de ICMS, com possível pagamento de vantagens ilícitas e lavagem de dinheiro.

Os 22 mandados de busca e apreensão da Operação Fisco Paralelo contra servidores públicos estaduais são cumpridos nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos por meio do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec) e com apoio da Polícia Militar.

Além de desarticular a organização, a operação teve o objetivo de coletar documentos, mídias e outras informações que possam contribuir para o avanço das investigações e a solução do caso.

De acordo com o MPSP, as diligências estão sendo realizadas em endereços vinculados a servidores lotados em diferentes órgãos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, incluindo a Delegacia Regional Tributária da Capital II (Lapa), a Delegacia Regional Tributária da Capital III (Butantã), a Delegacia Regional Tributária 12 (DRT-12 – ABCD), a Delegacia Regional Tributária 14 (DRT-14 – Osasco) e a Diretoria de Fiscalização (Difis).

Os investigados poderão responder por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Agentes cumprem mandados em cinco ciades de São Paulo e Santa Catarina
Justiça Há 6 horas

STF decide se mantém decisão que determina prorrogação da CPMI do INSS

Sessão está prevista para começar às 14h.

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Justiça Há 17 horas

Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo

Auxílios como o de moradia e o de combustível serão suspensos
Justiça Há 17 horas

TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro

Assembleia Legislativa deve escolher novo chefe do Executivo

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

Sessão virtual do STF decidirá sobre regras de eleição indireta no Rio

Fux derrubou trechos da lei estadual que normatiza o pleito

Tenente Portela, RS
31°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 32°
33° Sensação
1.89 km/h Vento
50% Umidade
31% (0.45mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
34° 19°
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 21°
Segunda
34° 20°
Terça
30° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Mercado de automação na América Latina é avaliado em US$ 1bi
Saúde Há 3 minutos

Vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul começa no sábado (28) com o Dia D
Internacional Há 3 minutos

Justiça italiana aceita extradição de Zambelli; ainda cabe recurso
Economia Há 3 minutos

Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável
Senado Federal Há 3 minutos

Neuroblastoma: especialistas pedem urgência no acesso a medicamento pelo SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,32%
Euro
R$ 6,05 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,194,79 -2,84%
Ibovespa
183,440,40 pts -1.07%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias