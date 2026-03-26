PRF flagra motorista de ônibus internacional sob efeito de álcool na BR-285 em Ijuí

Na manhã desta quarta (25), a Polícia Rodoviária Federal flagrou um motorista de ônibus que se negou a realizar o teste do bafômetro. A abordagem ocorreu na BR-285, em Ijuí.

Durante fiscalização, os policiais abordaram o condutor de um ônibus para exportação, que vinha de Caxias do Sul e tinha como destino o Peru. Durante a fiscalização, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, informando que havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, a equipe verificou que o condutor havia descumprido os períodos de descanso obrigatório.

O condutor, um homem de 36 anos, foi autuado pelas infrações de trânsito flagradas e teve o veículo retido até o cumprimento das medidas administrativas e o pagamento das multas.

A PRF reforça que o uso de álcool aliado às longas jornadas sem o devido descanso compromete a atenção e concentração dos motoristas, aumentando significativamente o risco de acidentes nas rodovias federais.

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