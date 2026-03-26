Redentora: Polícia Civil prende suspeito por descumprimento de medida protetiva

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Redentora, cumpriu nesta terça-feira (25) um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha.

A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Encantado, após apuração dos fatos que indicaram o descumprimento das determinações legais impostas ao investigado.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





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