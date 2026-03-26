Tenente Portela: Polícia Civil apreende revólver durante ação contra violência doméstica

A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (25), um mandado de busca e apreensão no município de Tenente Portela, no âmbito de uma investigação relacionada à violência doméstica.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia local, com ordem judicial expedida pela Comarca de Tenente Portela. Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre .38, que estava municiado com seis munições intactas.

A Polícia Civil destacou que a operação integra as ações permanentes de enfrentamento à violência doméstica, reforçando o compromisso da instituição com a proteção das vítimas e a responsabilização dos envolvidos.







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