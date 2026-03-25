Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TJRS transfere para Porto Alegre julgamento da morte de filho do prefeito de Bom Progresso

Caso envolvendo assassinato de secretário de Saúde em meio a disputa política deixa Três Passos após dúvidas sobre imparcialidade do júri

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Observado Regional
25/03/2026 às 11h32
TJRS transfere para Porto Alegre julgamento da morte de filho do prefeito de Bom Progresso
(Foto: Jarbas David Heinle)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu transferir para Porto Alegre o julgamento de um processo de homicídio qualificado que estava em tramitação na Comarca de Três Passos. A decisão foi tomada de forma unânime pela 1ª Câmara Especial Criminal na terça-feira (24), após análise de pedido de desaforamento apresentado por dois dos acusados.

O caso trata da morte de Jarbas David Heinle, que exercia o cargo de secretário de Saúde e era filho do prefeito de Bom Progresso. De acordo com a denúncia, o crime teria relação com um cenário de forte disputa política no município, envolvendo pessoas ligadas ao contexto local.

Na avaliação do tribunal, houve elementos suficientes para indicar possível comprometimento da imparcialidade do júri na comarca de origem. Um dos pontos considerados foi o número elevado de dispensas entre os jurados convocados: dos 50 sorteados, 30 solicitaram afastamento da função.

Para os magistrados, esse índice sinaliza desconforto entre os cidadãos e sugere a existência de um ambiente de pressão ou receio, o que poderia interferir na formação de um conselho de sentença independente. Também pesaram na decisão referências a um contexto de polarização política e relatos de intimidação ligados ao caso.

O colegiado destacou que, embora o pedido de transferência já tivesse sido analisado anteriormente, a legislação permite nova avaliação quando surgem fatos novos. Nesse sentido, o aumento significativo no número de recusas foi considerado relevante para reexaminar a situação.

Com base no artigo 427 do Código de Processo Penal, os desembargadores entenderam que há dúvida fundada sobre a isenção do júri em Três Passos, o que autoriza, em caráter excepcional, a mudança do local do julgamento.

A escolha da capital gaúcha levou em conta o maior distanciamento dos envolvidos e a possibilidade de um corpo de jurados mais amplo, reduzindo a influência de fatores locais.

A decisão foi unânime no âmbito da 1ª Câmara Especial Criminal, que determinou a remessa do processo para uma das Varas do Tribunal do Júri em Porto Alegre.

Em manifestação, a defesa do réu iniciais C. O, informou que respeita a decisão, mas discorda do entendimento adotado. Os advogados E.C.L.S, e S. P, sustentam que o julgamento deveria ocorrer em Três Passos, defendendo que a comunidade local tem legitimidade para julgar o caso. Segundo eles, será apresentado recurso.

Até o encerramento da reportagem, não houve posicionamento da defesa do outro réu, M. L. V. L., que permanece com espaço aberto para manifestação.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

STF retoma julgamento sobre pagamento de penduricalhos

Benefícios somados ao salário não cumprem teto constitucional
Justiça Há 5 horas

Justiça manda prender militares condenados por fraudes em licitações

A Justiça Militar da União expediu mandados para prender de forma definitiva militares e ex-militares do Exército condenados por participarem de e...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 13 horas

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador fica inelegível até 2030

Ex-governador do Rio disse que vai recorrer da decisão

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 16 horas

TSE tem maioria para condenar Castro à inelegibilidade até 2030

Placar da votação está 4 votos a 1 pela condenação do ex-governador
Justiça Há 17 horas

TSE retoma julgamento que pode deixar Castro inelegível

Ele pode ser condenado por abuso de poder político e econômico

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
33° Sensação
2.11 km/h Vento
63% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Projeto do novo Plano Nacional de Educação vai ao Plenário com urgência
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova regras para atendimento a indígena vítima de violência doméstica
Economia Há 9 minutos

CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa
Segurança Pública Há 9 minutos

Governo Leite supera R$ 2 bilhões em investimentos para qualificação da segurança pública
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova penas maiores para crimes sexuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,21%
Euro
R$ 6,04 -0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,715,39 +1,34%
Ibovespa
185,419,38 pts 1.59%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias