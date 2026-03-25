Bombeiros realizam lavagem de pista após vazamento de óleo na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

Na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 6h50, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender uma ocorrência na RSC-472, nas proximidades da ponte sobre o rio Turvo, na divisa entre os municípios de Três Passos e Tenente Portela.

Conforme informações repassadas pela Brigada Militar, um caminhão acabou derramando óleo sobre a pista, criando uma situação de risco para os condutores que trafegavam pelo local.

Diante da situação, os bombeiros realizaram a limpeza da rodovia e, na sequência, aplicaram serragem para absorver o restante do material e reduzir o perigo de derrapagens.

Durante o atendimento, uma equipe da Brigada Militar permaneceu no trecho realizando a sinalização e orientando o fluxo de veículos, garantindo a segurança dos motoristas até a normalização das condições da via.

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