PRF inicia operação para combater irregularidades na venda de combustíveis

A Polícia Rodoviária Federal deu início, nesta terça-feira (24), à Operação Majorare, uma mobilização nacional voltada ao combate de práticas ilegais no comércio de combustíveis.

A iniciativa ocorre em parceria com diferentes órgãos de fiscalização, entre eles a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e unidades do Procon, além de outras instituições envolvidas na defesa do consumidor.

O foco da operação é identificar e impedir situações como preços excessivos, adulteração de produtos, armazenamento inadequado e demais irregularidades relacionadas à cadeia de distribuição e venda de combustíveis, especialmente em postos localizados ao longo de rodovias federais.

Com a participação da PRF, a ação ganha maior alcance e reforça a presença fiscalizatória nas estradas, contribuindo para garantir o cumprimento das normas e maior segurança aos consumidores.

As atividades da operação acontecem em todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, a fiscalização será intensificada em diversas regiões do Estado.

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