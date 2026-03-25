Adolescente simula sequestro para extorquir os próprios avós em Panambi

A Polícia Civil de Panambi esclareceu, nesta terça-feira (24), um caso de extorsão familiar que havia sido inicialmente registrado como sequestro de menor. A ocorrência mobilizou a Delegacia de Polícia local após familiares procurarem ajuda relatando que o adolescente estaria em cativeiro e só seria liberado mediante pagamento de dívida.

Durante as diligências, os policiais localizaram o endereço onde o menor estava e o encontraram comunicando-se com os avós por telefone. No local, a equipe rendeu os ocupantes e constatou que tudo se tratava de uma simulação criminosa. Conforme a investigação inicial, o adolescente teria agido em conluio com um jovem de 18 anos para exigir dinheiro do avô, fingindo ter sido sequestrado e alegando uma suposta dívida com traficantes.

- O rapaz de 18 anos foi preso em flagrante pelos crimes de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, e corrupção de menores, conforme o artigo 244 B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

- O menor responderá a procedimento especial por ato infracional análogo à extorsão.

- Todo o material coletado foi encaminhado ao Poder Judiciário da Comarca de Panambi.