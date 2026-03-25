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Homem é morto com tiro na cabeça após desembarcar de ônibus em Erechim

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Erechim sob a suspeita de ser o autor dos disparos

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
25/03/2026 às 07h32
Homem é morto com tiro na cabeça após desembarcar de ônibus em Erechim
(Foto: Divulgação)

Um homicídio foi registrado por volta das 12h30 desta terça-feira, 24, no bairro Industrial, em Erechim. A vítima, identificada como Alexandre Duarte Guendzelevski, de 24 anos, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam o homem para atendimento médico hospitalar, porém ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado logo após o ingresso na unidade de saúde.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local, dando início a uma mobilização das forças de segurança da região. Durante as diligências e buscas ininterruptas, guarnições da Brigada Militar localizaram a motocicleta utilizada no crime, que havia sido abandonada em uma residência próxima ao local da ocorrência.

O veículo passará por perícia técnica para auxiliar na coleta de evidências que liguem os ocupantes à execução do crime.

Em uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil, um adolescente de 17 anos foi apreendido em Erechim sob a suspeita de ser o autor dos disparos que vitimaram o jovem de 24 anos.

Com o menor, os agentes localizaram um revólver calibre .38, seis munições e um aparelho celular, materiais que foram recolhidos e encaminhados à delegacia para compor o inquérito policial.


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