Receita Federal apreende mercadorias irregulares em operação na região

Agentes da Receita Federal, vinculados à unidade de Três Passos (RS), realizaram nesta terça-feira (24) uma operação de controle nas proximidades do porto Soberbo, localizado em Tiradentes do Sul, que resultou na apreensão de diversas mercadorias.

Durante a primeira abordagem, nas imediações do antigo posto aduaneiro, um automóvel foi parado e vistoriado. No interior do veículo, foram encontrados cerca de 300 quilos de alimentos que seriam comercializados na região.

Na continuidade da ação, outros três carros foram interceptados e levados até a sede da Brigada Militar em Três Passos para verificação detalhada. Os veículos transportavam produtos importados, principalmente bebidas, que teriam ingressado no país de forma irregular, por ponto não autorizado e fora das regras de isenção permitidas.

O montante das mercadorias retidas é estimado em aproximadamente R$ 10 mil. Os responsáveis serão comunicados ao Ministério Público e poderão responder judicialmente por irregularidades relacionadas à entrada ilegal de produtos no território nacional.

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