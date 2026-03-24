Golpe do falso advogado causa prejuízo de R$ 70 mil a vítima de Santo Ângelo

Uma pessoa foi vítima de um golpe de estelionato por fraude eletrônica e perdeu cerca de R$ 70 mil após realizar transferências via pix em Santo Ângelo na última semana.

A vítima recebeu mensagens e uma chamada de vídeo de criminosos que se passaram por advogado e orientaram procedimentos para suposto recebimento de valores judiciais.

Durante a ação, o dinheiro foi transferido e redistribuído para mais de cinco contas diferentes. O caso foi registrado na polícia e será investigado.





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