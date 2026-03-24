Brigada Militar apreende petrechos usados na pesca ilegal no Rio Uruguai, em Vicente Dutra

A Brigada Militar alerta que as redes de pesca “fantasmas” (inseridas e abandonadas no ambiente aquático) são a principal fonte de contaminação de plástico nos rios e mares, e também matam involuntariamente uma fauna proibida de ser pescada, como peixes pequenos, tartarugas e até aves aquáticas que ficam presas ao petrecho.

Durante a navegação, foram retirados das águas 130 metros de redes de pesca, 400 metros de espinhéis e 17 “boias-loucas”, petrechos inseridos ilegalmente no ambiente aquático. Os materiais foram apreendidos, conforme Termo de Apreensão, e foi lavrado um Boletim de Ocorrência Policial.

A equipe do 3º BPAmb estava a bordo de um barco a motor e realizou o patrulhamento nas águas do Rio Uruguai, na altura do município de Vicente Dutra.

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb BM), apreendeu materiais utilizados na pesca predatória durante patrulhamento aquático preventivo no Rio Uruguai, nesta segunda-feira (23/03).

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