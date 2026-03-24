PRF atende acidente com morte em Passo Fundo

Na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 17h, no km 309 da BR-285, em Passo Fundo, a PRF atendeu um acidente do tipo colisão frontal, envolvendo um Peugeot 208, emplacado em Carazinho, uma T-Cross, de Casca, e uma carreta Volvo, de Santa Bárbara do Sul.
A passageira do Peugeot, de 86 anos e moradora de Carazinho, morreu no local. A motorista do carro, de 63 anos, sofreu lesões leves. O motorista da T-Cross, de 42 anos, também teve lesões leves. Ambos foram encaminhados para atendimento médico. O caminhoneiro, de 39 anos, não se feriu.
Houve interrupção do fluxo de veículos e o trânsito foi restabelecido por volta das 20h30. A PRF permaneceu no local realizando a orientação do trânsito e os levantamentos para o laudo pericial. As causas do acidente estão sendo apuradas.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp