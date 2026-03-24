Motociclista fica ferido em acidente na ERS-155, em Ijuí

Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito registrado no início da noite de ontem (23), na ERS-155, nas proximidades do trevo de acesso a Ajuricaba, na localidade do Chorão, em Ijuí.

De acordo com informações, chovia no momento do acidente, e o condutor da motocicleta acabou colidindo contra galhos que estavam sobre a pista.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência, prestando auxílio e realizando o controle do trânsito no local.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.





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