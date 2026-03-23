Saída de pista provoca morte de criança na BR-285

Um trágico acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado, 21 de março, terminou com a morte de uma criança na BR-285, no trecho que passa pelo município de Entre-Ijuís. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Rodoviária Federal por volta das 20h35, nas proximidades do km 501,2 da rodovia.

De acordo com as informações, um veículo GM Meriva, emplacado em Quinze de Novembro, saiu da pista e acabou colidindo contra árvores às margens da estrada. A condução estava sob responsabilidade de uma mulher de 36 anos, residente na zona rural do município, que possuía a habilitação suspensa.

No automóvel estavam duas crianças. Uma bebê de apenas sete meses, filha da motorista, não sofreu ferimentos. Já uma menina de cinco anos, sobrinha da condutora, ficou gravemente ferida.

A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada ao Hospital Regional das Missões, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Também prestaram atendimento à ocorrência equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

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