Operação conjunta recupera caminhonete furtada e prende suspeitos no interior de Crissiumal

Na tarde do último sábado, 21 de março, a Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar, conseguiu recuperar uma caminhonete Hilux SW4 que havia sido furtada no dia anterior, no município de Colorado.

A recuperação do veículo foi possível graças a um trabalho integrado entre os setores de inteligência do 38º BPM e do 7º BPM. Com base no compartilhamento de dados, os policiais descobriram que o automóvel estava escondido em uma propriedade desocupada, localizada na comunidade de Esquina Uruguai, no interior de Crissiumal.

Durante as buscas, a equipe encontrou a caminhonete e abordou dois indivíduos suspeitos, considerados os principais envolvidos no crime. Com eles, também foram localizados materiais utilizados em ações de furto de veículos.

Os detidos, junto com o veículo recuperado, foram levados à Delegacia de Polícia para os devidos encaminhamentos legais.

A Brigada Militar destacou que a atuação conjunta entre diferentes batalhões é fundamental para o enfrentamento de crimes, especialmente aqueles que ocorrem em áreas de fronteira.

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