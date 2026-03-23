Mulher furta veículo em Ametista do Sul e é presa pela BM ao chegar em casa com o carro em Planalto

Na manhã de sábado, 21, a Brigada Militar, por meio dos policiais militares do 37º BPM, prendeu em Planalto uma mulher de 21 anos de idade por furto de veículo ocorrido em Ametista do Sul.

A ação teve início após informações de um furto ocorrido em Ametista do Sul, indicando que o automóvel teria sido deslocado até Planalto.

Durante diligências, a guarnição identificou a suspeita após ela deixar cair um documento pessoal no local do fato. Com base nas informações, os policiais localizaram o possível endereço da autora e, nas proximidades, visualizaram a mesma chegando com o veículo furtado, um GM/Corsa, ano 1996, momento em que foi realizada a abordagem.

A mulher recebeu voz de prisão e foi apresentada na Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

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