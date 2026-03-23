Segunda, 23 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mulher furta veículo em Ametista do Sul e é presa pela BM ao chegar em casa com o carro em Planalto

Mulher foi localizada após deixar documento no local do crime e acabou abordada com o veículo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
23/03/2026 às 08h37
Mulher furta veículo em Ametista do Sul e é presa pela BM ao chegar em casa com o carro em Planalto
(Foto: Produzido com recurso IA)

Na manhã de sábado, 21, a Brigada Militar, por meio dos policiais militares do 37º BPM, prendeu em Planalto uma mulher de 21 anos de idade por furto de veículo ocorrido em Ametista do Sul.

A ação teve início após informações de um furto ocorrido em Ametista do Sul, indicando que o automóvel teria sido deslocado até Planalto.

Durante diligências, a guarnição identificou a suspeita após ela deixar cair um documento pessoal no local do fato. Com base nas informações, os policiais localizaram o possível endereço da autora e, nas proximidades, visualizaram a mesma chegando com o veículo furtado, um GM/Corsa, ano 1996, momento em que foi realizada a abordagem.

A mulher recebeu voz de prisão e foi apresentada na Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produção / Recurso IA)
Trânsito Há 7 horas

Saída de pista provoca morte de criança na BR-285

Acidente envolveu veículo com duas crianças; vítima de cinco anos não resistiu aos ferimentos.

 (Foto: Divulgação / Brigada Militar)
Ação Policial Há 7 horas

Operação conjunta recupera caminhonete furtada e prende suspeitos no interior de Crissiumal

A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre os setores de inteligência do 38º BPM e do 7º BPM

 (Foto: Jornal Essência do Vale)
Tragédia Há 9 horas

Mulher de 50 anos é morta com um tiro de espingarda pela madrasta no RS

Uma mulher de 50 anos, identificada como Maria Helena de Souza, foi morta na localidade de Rochedo.

 Foto: Acervo Familiar
Acidente Há 22 horas

Identificado homem que morreu em acidente na ERS-330

Ocorrência foi atendida pelos Bombeiros Voluntários; colisão aconteceu entre Tenente Portela e Derrubadas

 Foto: Divulgação Cidade Regional
Prisão Há 23 horas

Dois são presos após homicídio em Palmitinho

Brigada Militar agiu rapidamente e localizou suspeitos poucas horas após o crime

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
30° Sensação
1.78 km/h Vento
63% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Terça
25° 19°
Quarta
31° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
32° 20°
Sábado
34° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

AliExpress faz 16 anos e amplia uso de compras coletivas
Direitos Humanos Há 15 minutos

Jovem de 24 anos é vítima de feminicídio em Bragaça Paulista
Economia Há 15 minutos

Gás do Povo chega a 15 milhões de famílias com nova expansão
Habitação Há 15 minutos

Governador Eduardo Leite entrega 28 casas definitivas em Salvador do Sul construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado anuncia repasse de R$ 2,2 milhões a Hospital Dom João Becker, de Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -1,56%
Euro
R$ 6,08 -1,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 393,568,29 +0,81%
Ibovespa
182,509,56 pts 3.57%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6982 (21/03/26)
21
25
26
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3642 (21/03/26)
01
02
04
05
06
07
09
10
12
13
14
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias