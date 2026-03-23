Mulher de 50 anos é morta com um tiro de espingarda pela madrasta no RS

A noite deste sábado (21) foi marcada pela violência na área rural de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Uma mulher de 50 anos, identificada como Maria Helena de Souza, foi morta na localidade de Rochedo. O crime ocorreu por volta das 21h e mobilizou as forças de segurança da região.

O Crime

De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, a vítima foi atingida por um disparo de espingarda. O que torna o caso ainda mais chocante são os indícios colhidos no local: as investigações iniciais apontam que a autora do disparo seria a própria madrasta da vítima.

Fuga e Buscas

Após o ocorrido, a suspeita fugiu da cena do crime e, até o momento não foi localizada. Guarnições da Brigada Militar realizam diligências intensas e buscas por toda a região de mata e arredores da área rural na tentativa de capturá-la.

Investigação

A Polícia Civil assumiu o caso e já trabalha para esclarecer:

●As circunstâncias exatas do disparo;

●A motivação por trás do desentendimento familiar;

●O paradeiro da arma utilizada no crime.







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