Identificado homem que morreu em acidente na ERS-330

Foi identificado como Edson Martens, de 67 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, 21 de março de 2026, na ERS-330, no município de Derrubadas.

A colisão ocorreu por volta das 19h30, nas proximidades do distrito de Cedro Marcado, no trecho que liga os municípios de Tenente Portela e Derrubadas.

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, equipes foram acionadas juntamente com a Brigada Militar para atender a ocorrência e prestar socorro no local.

Durante o atendimento e os trabalhos de resgate, o trânsito ficou em meia pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas, principalmente devido às condições da pista, que estava molhada no momento do acidente.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

O corpo de Edson Martens será velado a partir das 10h deste domingo (22), no Salão Católico da localidade de Dezemigrado.

O sepultamento ocorreu neste domingo, no cemitério da mesma comunidade, no interior do município.

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