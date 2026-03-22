Dois são presos após homicídio em Palmitinho

A Brigada Militar, por meio do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado na madrugada deste domingo (22/03), no município de Palmitinho.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais localizaram um homem de 39 anos caído no canteiro central de uma via, com sinais de agressão, ensanguentado e inconsciente. O socorro foi acionado imediatamente, mas a morte da vítima acabou sendo confirmada posteriormente.

Após o registro da ocorrência, as guarnições iniciaram diligências rápidas com base em informações coletadas no local. Pouco tempo depois, um dos suspeitos, de 25 anos, foi localizado e preso.

Na sequência, os policiais intensificaram as buscas e conseguiram identificar e encontrar o segundo suspeito, de 23 anos, nas proximidades de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

Os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime. Após os procedimentos legais, ambos foram conduzidos ao sistema prisional.

A ação rápida da Brigada Militar foi fundamental para a elucidação inicial do caso, garantindo a prisão dos suspeitos ainda nas primeiras horas após o crime.

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias e a motivação do homicídio.

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