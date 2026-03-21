Acidente grave mobiliza equipes de socorro entre Tenente Portela e Derrubadas

Um grave acidente de trÃ¢nsito foi registrado no inÃ­cio da noite deste sÃ¡bado, 21 de marÃ§o, na rodovia que liga os municÃ­pios de Tenente Portela e Derrubadas. O fato ocorreu nas proximidades da comunidade de Cedro Marcado.

AtÃ© o momento, equipes dos Bombeiros VoluntÃ¡rios, da Brigada Militar e do SAMU estÃ£o no local prestando atendimento Ã s vÃ­timas. Ainda nÃ£o hÃ¡ informaÃ§Ãµes oficiais sobre o nÃºmero de feridos ou a dinÃ¢mica da colisÃ£o.

AtenÃ§Ã£o aos motoristas

O trÃ¢nsito no trecho flui em meia pista e exige cautela extrema de quem trafega pela regiÃ£o. AlÃ©m da restriÃ§Ã£o na via, a presenÃ§a de chuva fraca torna o asfalto escorregadio, aumentando o risco de novos incidentes.