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Acidente grave mobiliza equipes de socorro entre Tenente Portela e Derrubadas

O trânsito no trecho flui em meia pista e exige cautela extrema de quem trafega pela região

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província / Bombeiros Voluntários
21/03/2026 às 19h59
Acidente grave mobiliza equipes de socorro entre Tenente Portela e Derrubadas
Foto: Bombeiros Voluntários Tenente Portela

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste sábado, 21 de março, na rodovia que liga os municípios de Tenente Portela e Derrubadas. O fato ocorreu nas proximidades da comunidade de Cedro Marcado.

Até o momento, equipes dos Bombeiros Voluntários, da Brigada Militar e do SAMU estão no local prestando atendimento às vítimas. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos ou a dinâmica da colisão.

Atenção aos motoristas

O trânsito no trecho flui em meia pista e exige cautela extrema de quem trafega pela região. Além da restrição na via, a presença de chuva fraca torna o asfalto escorregadio, aumentando o risco de novos incidentes.

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