Acidente grave mobiliza equipes de socorro entre Tenente Portela e Derrubadas

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste sábado, 21 de março, na rodovia que liga os municípios de Tenente Portela e Derrubadas. O fato ocorreu nas proximidades da comunidade de Cedro Marcado.

Até o momento, equipes dos Bombeiros Voluntários, da Brigada Militar e do SAMU estão no local prestando atendimento às vítimas. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos ou a dinâmica da colisão.

Atenção aos motoristas

O trânsito no trecho flui em meia pista e exige cautela extrema de quem trafega pela região. Além da restrição na via, a presença de chuva fraca torna o asfalto escorregadio, aumentando o risco de novos incidentes.