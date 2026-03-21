Sábado, 21 de Março de 2026
19°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de feminicídio

Geraldo Leite Rosa Neto é acusado de feminicídio contra sua esposa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/03/2026 às 00h11

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou nesta sexta-feira (20) pedido de soltura do tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de feminicídio contra sua esposa , a soldado da PM Gisele Alves Santana.

A decisão foi proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca. O magistrado entendeu que o recurso protocolado pela defesa do oficial, uma reclamação, não pode usada para questionar o decreto de prisão emitido pela Justiça de São Paulo.

‘Não houve nenhum provimento emanado desta corte superior, no processo em tela, que pudesse vir a ser descumprido pelas instâncias ordinárias. Tem-se, portanto, manifesta a ausência de descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza, portanto, o conhecimento da presente reclamação", justificou o ministro.

Na quarta-feira (18), Geraldo foi preso após ser indiciado por feminicídio e fraude processual.

No mês passado, Gisele foi encontrada morta no apartamento em que o casal morava. A polícia foi acionada pelo oficial e informada que a soldado havia atentado contra a própria vida.

Com o desenrolar das investigações, o caso foi tipificado como feminicídio após mensagens encontradas no celular de Geraldo apontarem ameaças contra a esposa.

Imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais que atenderem à ocorrência também mostraram a tentativa do tenente-coronel de alterar a cena do crime.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

PMs são condenados por fraudarem local da morte da jovem Kathlen Romeu

Ela morreu em 2021, com um tiro disparado durante ação policial
Justiça Há 6 horas

Mendes critica vazamentos e envio de Vorcaro para presídio federal

Declaração foi feita em voto pela manutenção da prisão do banqueiro

 © José Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 8 horas

Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar para Bolsonaro

Ex-presidente se recupera de um quadro de pneumonia bacteriana
Justiça Há 8 horas

MPT faz acordo com Meta para identificar perfis com trabalho infantil

Descumprimento das cláusulas terá multa de R$ 100 mil por criança
Justiça Há 10 horas

Mendonça diz que juiz não é estrela e deve assumir responsabilidades

Ministro é relator das investigações sobre o Banco Master

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 35°
20° Sensação
1.48 km/h Vento
64% Umidade
25% (0mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Domingo
31° 19°
Segunda
34° 19°
Terça
26° 19°
Quarta
32° 19°
Quinta
33° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Flamengo e Cruzeiro empatam na abertura da 4ª rodada do BR Feminino
Justiça Há 3 horas

STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de feminicídio
Educação Há 3 horas

Investir em educação é o jeito de salvar o Brasil, defende Lula
Ação Policial Há 3 horas

Polícia Civil apreende armas durante operação ligada à violência doméstica em Tenente Portela
Justiça Há 5 horas

PMs são condenados por fraudarem local da morte da jovem Kathlen Romeu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,12%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 399,047,76 +0,49%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6981 (20/03/26)
07
29
39
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3641 (20/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
16
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias