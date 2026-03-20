Polícia Civil apreende armas durante operação ligada à violência doméstica em Tenente Portela

A Polícia Civil, por meio de agentes da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, executou nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão dentro de uma investigação envolvendo violência doméstica.

Durante a operação, foram encontrados e recolhidos um rifle calibre .22, uma espingarda calibre 28, além de munições compatíveis com os armamentos.

A iniciativa faz parte das estratégias adotadas pelas autoridades para coibir casos de violência no âmbito familiar. A Polícia Civil também destaca a importância da participação da população, ressaltando que denúncias podem ser feitas de forma anônima, auxiliando na proteção das vítimas e na responsabilização dos suspeitos.

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