Secretário da Fazenda substitui Guedes em reunião da Comissão da Covid-19 nesta segunda

Bruno Funchal em audiência pública no Senado em 2019; secretário especial do Ministério da Economia substituirá Paulo Guedes nesta segunda, na reunião da Comissão da Covid-19 - Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão Temporária da Covid-19 fará nesta segunda-feira (31) uma audiência pública com o representante do Ministério da Economia, Bruno Funchal, Secretário Especial de Fazenda. O objetivo é debater o Plano Nacional de Imunização (PNI) e o cumprimento dos prazos para vacinação, bem como a situação econômica e fiscal do país. A audiência pública, interativa e remota, está marcada para as 15h.

Bruno Funchal substituirá o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta que é uma das reuniões mensais promovidas pela Comissão com o chefe da pasta. Essas audiências estão previstas no plano de trabalho da comissão, aprovado em março. Até agora, foram feitas duas reuniões com representantes do ministério, uma em março e uma em abril. A última está prevista para junho.

A comissão foi criada em fevereiro após requerimento do senador Eduardo Braga (MDB-AM) para acompanhar as questões de saúde pública relacionadas à pandemia de coronavírus. O colegiado substituiu a comissão mista (composta por senadores e deputados federais) que funcionou até 31 de dezembro de 2020.

Integrantes

A Comissão Temporária da Covid-19 é composta por 12 senadores titulares e 12 senadores suplentes. O presidente é o senador Confúcio Moura (MDB-RO); o relator é o senador Wellington Fagundes (PL-MT).