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Com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Horizontina

Após os procedimentos legais, ambos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Santa Rosa.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
20/03/2026 às 09h56
Com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Horizontina
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil, através da Delegacia de Horizontina, efetuou o cumprimento de dois mandados de prisão na tarde desta quinta-feira no município, com apoio da Brigada Militar.

A primeira ação resultou na prisão preventiva de um homem de 48 anos, investigado por desrespeitar medidas protetivas impostas pela Justiça em um caso de violência doméstica.

Logo depois, em uma nova diligência realizada com base na troca de informações entre as forças de segurança, os agentes localizaram e prenderam um homem de 55 anos, condenado de forma definitiva por crime de abuso contra pessoa vulnerável.

Após os trâmites legais, os dois detidos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Santa Rosa, onde seguem à disposição do Poder Judiciário.

 

 

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