Polícia Civil captura foragido por estupro de vulnerável em São Martinho

A Polícia Civil efetuou, nesta quinta-feira, a detenção de um homem que estava sendo procurado pela Justiça por envolvimento em crime de abuso sexual contra pessoa vulnerável, em área rural de São Martinho.

A operação foi realizada por policiais da delegacia do município, que deram cumprimento a uma ordem judicial de prisão. O suspeito era considerado foragido e vinha sendo alvo de buscas por parte das autoridades.

Após trabalho investigativo e diligências, a equipe conseguiu identificar o paradeiro do indivíduo e realizar a abordagem. Ele foi preso sem apresentar resistência.

Na sequência, o homem passou pelos trâmites legais e foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destaca a relevância da participação da população, por meio de denúncias anônimas, que contribuem para a elucidação de crimes e a captura de pessoas procuradas pela Justiça.

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