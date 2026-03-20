Saída de pista deixa homem ferido e mobiliza atendimento na BR-468 em Três Passos

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

A Brigada Militar esteve no local atendendo a ocorrência e realizando os procedimentos necessários. A PRF foi comunicada.

A vítima foi retirada com vida do interior do veículo, socorrida no local e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento médico.

De acordo com as informações, o condutor — um homem — ficou ferido após o carro que conduzia sair da pista.

Um sinistro de trânsito envolvendo apenas um veículo foi registrado na noite desta quinta-feira (19), na BR-468 em Três Passos.

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