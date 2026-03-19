Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF pede novo parecer da PGR sobre caso das joias sauditas

Ministro Alexandre de Moraes vai decidir se inquérito será arquivado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 18h33

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) novo parecer sobre o caso das joias sauditas recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro em viagens internacionais. A decisão foi assinada nesta quarta-feira (18).

Moraes solicitou que o órgão se manifeste sobre as acusações da Polícia Federal (PF) contra Frederick Wassef , o advogado do ex-presidente. Em 2023, Wassef confirmou que recomprou um relógio Rolex , que foi vendido nos Estados Unido s.

A decisão foi tomada pelo ministro após a PGR pedir o arquivamento do caso . Para a procuradoria, existe uma “lacuna legislativa”, e Bolsonaro não pode punido pela venda das joias.

No entendimento de Moraes, a procuradoria deixou de analisar a parte do relatório de investigação contra Wassef .

“Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao material encaminhado pela Polícia Federal acostado aos eDocs.283/284”, decidiu o ministro.

Após receber o parecer, Moraes vai decidir se o inquérito das joias sauditas será arquivado .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Investigação

Em 2023, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro por lavagem de dinheiro e associação criminosa após encerrar o inquérito contra o ex-presidente e mais 11 pessoas, incluindo o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

A investigação apurou o funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes de autoridades estrangeiras durante o governo Bolsonaro. Os itens foram recebidos durante viagens à Arábia Saudita.

Durante as investigações, a PF apurou que parte das joias saiu do país em uma mala transportada no avião presidencial e foi vendida nos Estados Unidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 24 minutos

Justiça suspende processo que pode levar à perda de concessão da Enel

Julgamento pela Aneel estava previsto para a próxima semana
Justiça Há 24 minutos

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para superintendência da PF

Medida vem em meio à expectativa de delação premiada do banqueiro

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Há 7 horas

Dino dá 5 dias para senador explicar repasse de emendas à Lagoinha

Carlos Viana tera destinado R$3,6 millhões a fundação ligada à Igreja
Justiça Há 8 horas

Gilmar anula quebra de sigilo que liga fundo a empresa de Toffoli

Medida foi adotada hoje pelo ministro do STF

 © Arquivo Agência Brasil
Justiça Há 11 horas

Ministério Público fará campanha contra assédio eleitoral neste ano

Eventual prática de patrões de indicar candidatos deve ser denunciada

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
28° Sensação
1.88 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Justiça Há 23 minutos

Justiça suspende processo que pode levar à perda de concessão da Enel
Justiça Há 23 minutos

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para superintendência da PF
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova proposta para garantir acesso de mulher do campo a ações contra o câncer
Educação Há 24 minutos

MEC pune mais de 50 cursos de medicina por desempenho insuficiente
Câmara Há 54 minutos

Aprovação de projetos para prevenir casos de violência contra a mulher é destaque na semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,62%
Euro
R$ 6,04 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 388,119,72 -1,56%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias