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Acidente envolvendo caminhão carregado de ração em Frederico Westphalen

Segundo informações preliminares colhidas no local, o veículo apresentou uma falha no sistema de freios enquanto estava estacionado.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
19/03/2026 às 16h21
Acidente envolvendo caminhão carregado de ração em Frederico Westphalen
Foto: Divulgação LA +

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão de transporte de ração foi registrado na manhã desta quinta-feira, 19, no quilômetro 36 da BR-386, em Frederico Westphalen. O fato ocorreu nas imediações do Posto da Lagoa, no bairro Bela Vista.

Segundo informações preliminares colhidas no local, o veículo apresentou uma falha no sistema de freios enquanto estava estacionado.

Sem condutor em seu interior, o caminhão disparou, atravessou as pistas de rolamento da rodovia federal e desceu um barranco, vindo a tombar às margens da via.

No momento em que o sistema de frenagem falhou, o caminhão estava vazio de ocupantes, resultando apenas em danos materiais significativos na estrutura do veículo e na carga.

A área onde o caminhão parou não atingiu edificações ou outros automóveis que trafegavam pelo trecho no instante do ocorrido.

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