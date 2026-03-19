Acidente envolvendo caminhão carregado de ração em Frederico Westphalen

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão de transporte de ração foi registrado na manhã desta quinta-feira, 19, no quilômetro 36 da BR-386, em Frederico Westphalen. O fato ocorreu nas imediações do Posto da Lagoa, no bairro Bela Vista.



Segundo informações preliminares colhidas no local, o veículo apresentou uma falha no sistema de freios enquanto estava estacionado.



Sem condutor em seu interior, o caminhão disparou, atravessou as pistas de rolamento da rodovia federal e desceu um barranco, vindo a tombar às margens da via.



No momento em que o sistema de frenagem falhou, o caminhão estava vazio de ocupantes, resultando apenas em danos materiais significativos na estrutura do veículo e na carga.



A área onde o caminhão parou não atingiu edificações ou outros automóveis que trafegavam pelo trecho no instante do ocorrido.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp