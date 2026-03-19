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Ação conjunta apreende drogas e celulares em presídio de Três Passos

Cumprimento de mandado contou com atuação integrada de policiais civis e penais da região

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil
19/03/2026 às 11h07
Ação conjunta apreende drogas e celulares em presídio de Três Passos
(Foto: Reprodução / Internet / Tais Vargas)

A Polícia Civil, através dos Agentes das Delegacias de Polícia de Tenente Portela e de Miraguaí, em ação conjunta com a Polícia Penal, realizou, na data de hoje, 19/03/26, o cumprimento de mandado de busca e apreensão no Presídio Estadual de Três Passos.

Durante a operação, foram apreendidas:

 - 17 buchas de cocaína;

 - 07 aparelhos celulares de marcas e modelos diversos;

 - 01 um caderno contendo anotações.

A ação integra o trabalho contínuo de combate à criminalidade e à atuação de organizações criminosas no interior do sistema prisional. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelos materiais ilícitos apreendidos.

 

 

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