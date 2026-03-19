Caminhão guincho de Seberi com motor adulterado é apreendido em Cunha Porã (SC)

Na quarta-feira (18), uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de um caminhão guincho no município de Cunha Porã.

O veículo, oriundo de Seberi, foi abordado durante fiscalização realizada pela Polícia Militar de Santa Catarina, com apoio de policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, agentes de inteligência e troca de informações com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Durante a verificação, os policiais constataram adulteração no número do motor do caminhão, que estava suprimido (lixado). Diante da irregularidade, o veículo foi apreendido conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

O caminhão será encaminhado para perícia, que deverá apurar possíveis ilegalidades e a origem da adulteração.

A ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança, destacando o papel do compartilhamento de informações no combate a crimes e na preservação da ordem pública e da segurança da população.