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Idoso é rendido, agredido e tem dinheiro levado em assalto no interior de Alegria

Dupla invadiu residência, amarrou a vítima e fugiu com cerca de R$ 15 mil

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional com informações Silvio Brasil / Lupa Notícias
19/03/2026 às 09h30
Idoso é rendido, agredido e tem dinheiro levado em assalto no interior de Alegria
(Foto: Geração / IA)

Um idoso de 71 anos foi vítima de um violento assalto na noite de domingo, 15 de março, na localidade de Lajeado Martins, no município de Alegria.

De acordo com informações da Brigada Militar, a corporação foi acionada por volta das 21h50min para atender a ocorrência de roubo à residência. No local, a vítima relatou que foi surpreendida dentro de casa por dois indivíduos encapuzados.

Um dos criminosos, descrito como magro e com cerca de 1,70m de altura, estava armado com uma faca. Já o outro, de porte físico mais robusto, portava uma arma de fogo, possivelmente um revólver.

Durante a ação, o idoso foi amarrado e agredido pelos assaltantes. Os criminosos conseguiram localizar e roubar uma quantia aproximada de R$ 15 mil em dinheiro, valor que a vítima mantinha guardado em casa após a venda de duas vacas realizada há cerca de 15 dias.

Após o crime, os suspeitos trancaram o idoso no banheiro da residência e fugiram em direção ignorada.

A vítima conseguiu se soltar posteriormente e acionou a polícia. O caso será investigado, e até o momento não há informações sobre a identificação ou localização dos autores.

 

 

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