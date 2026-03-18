Frete pode subir até 10% com alta no preço do diesel, estimam empresas do setor no RS

“É um problema para a gente fazer a conta quando vai contratar um frete. Faz uma conta e quando vai abastecer o caminhão já é outro preço”, relata o caminhoneiro Alexandre da Silva.

No último sábado, a Petrobras aumentou o preço do diesel vendido às distribuidoras para R$ 3,65, em um movimento para acompanhar a alta do petróleo no mercado internacional. Na mesma ocasião, o governo federal zerou as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre o combustível.

Apesar de a estimativa da Petrobras ser de um aumento médio de R$ 0,06 por litro com o reajuste, alguns postos no Rio Grande do Sul registraram altas de cerca de R$ 0,80.

Impacto ‘inevitável’ no frete

Cerca de 65% de toda a produção brasileira é escoada por rodovias, o que torna o setor de transportes sensível às variações do diesel. Para o presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no RS (Fetransul), Francisco Cardoso, o repasse no preço acontecerá.

“Quando o diesel sobe nessa velocidade, o impacto nas operações é imediato e nenhum setor consegue absorver um aumento dessa magnitude por muito tempo. Então, a revisão dos contratos de frete, tarifas, torna-se inevitável”, explica Cardoso.

Cristiano Canez, sócio-proprietário de uma transportadora, confirma que as negociações com os clientes já começaram. “A gente precisa respeitar alguns contratos, então vira uma negociação. Mas está tendo entendimento […] não tem outra situação que não seja o repasse imediato”, afirma.

Efeito em cascata na economia

O aumento no custo do transporte tende a ser repassado para o valor final dos produtos, gerando um “efeito cascata” que chega ao consumidor nas lojas e supermercados.

Segundo o economista Silvio Arend, a consequência é a pressão sobre os índices de inflação. “A empresa que depende do frete vai aumentar o seu custo, isso vai ser repassado para o produto”, pontua.

O especialista afirma que uma alta de 10% no preço dos combustíveis pode resultar em impacto de 0,5% na inflação. Ou seja, os produtos que chegam ao consumidor final podem ficar mais caros.

“Para a gente ter uma ideia, uma composição, em torno de 10% de aumento no preço dos combustíveis, gera, em termos de inflação, o índice final que a gente escuta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em torno de 0,5%”, conclui o economista.

Ministério dos Transportes intensifica ações contra descumprimento da tabela do frete

Frente ao aumento, o Ministério dos Transportes informou nesta quarta-feira (18) que está intensificando, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o cerco contra empresas que descumprem a tabela do frete.

Segundo o governo, a fiscalização tem gerado autuações em cerca de 20% das abordagens, revelando um cenário de irregularidade no setor. Somente nos dois primeiros meses de 2026, 40 mil infrações foram registradas.

Preços na bomba

A Petrobras, em comunicado, explica que o preço do diesel nas bombas é composto por diversos fatores, além do valor cobrado pela estatal. São eles:

Custos e margem de lucro de distribuidoras e revendedores;

Custo do etanol anidro, que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C;

Impostos federais, como Cide, PIS/Pasep e Cofins;

Imposto estadual (ICMS), cuja alíquota varia conforme a unidade da federação.