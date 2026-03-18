Polícia Civil prende homem por extorsão e ameaças em Três de Maio, por crimes cometidos em Barra do Guarita

A Polícia Civil de Três de Maio efetuou, na terça-feira (17), a prisão de um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais J.E.R., residente no Bairro Santa Maria.
De acordo com as autoridades, havia contra ele um mandado de prisão preventiva relacionado a crimes de extorsão, ameaças e cobranças ilegais praticadas no município de Barra do Guarita.
Após ser detido, o indivíduo foi levado ao Presídio Estadual de Santa Rosa, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.
